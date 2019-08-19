شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع شقيق ”عبدالملك” .. اغتيال اغتيال قيادي حوثي كبير وسط العاصمة صنعاء (تفاصيل العملية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي كبير تابع لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه، في العاصمة صنعاء وسط البلاد، الخاضعة لسيطرتها. وقالت مصادر مطلعة اليوم السبت" إن القيادي الحوثي البارز المدعو يحيى محمد الحوثي ، وكنيته "أبوحسين" لقي مصرعه برصاص مجهول في العاصمة صنعاء". Advertisements وأضافت المصادر" أن عملية قتل المدعو أبو حسين ما تزال غامضة التفاصيل". وبحسب المصادر" يعد المدعو أبو حسين مسؤول استخبارات الميلشيا، وضابط الارتباط بينها وبين إيران وحزب الله الإرهابي". يأتي ذلك في ظل أنباء عن مقتل "عبدالخالق الحوثي" شقيق زعيم المتمردين، في عملية للمقاومة التهامية بالحديدة.

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