شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ولي العهد يتهم الإمارات بالضلوع في تفجير حقل الشيبة .. ويفجر مفاجأة ثقيلة عن ‘‘مؤامرة خبيثة‘‘ تستهدف السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر حساب على تويتر، يعرف على نفسه بأنه مستشار ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، مفاجأة حول ضلوع الإمارات باستهداف حقل الشيبة النفطي شرقي المملكة.

وقال "المستشار" في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "‏استهداف الحوثي لمنطقة الشيبة النفطية؛ علاوةً على خطورة وصول طائرات الحوثي المسيرة إلى هذه المنطقة من الناحية الامنية والاستراتيجية، إلا أن استهداف المنطقة "المتنازع عليها مع الإمارات" بهذا التوقيت (بالتزامن مع انسحاب الإمارات من اليمن وانقلابها على الشرعية) يطرح تساؤلات عديدة؟!".

وأضاف: "‏التساؤل الأهم الذي يدور في ذهني، ولا بد من الانتباه له ووضع خطط للتعامل معه في حال وقوعِه : هل تخطط أبو ظبي للسيطرة على حقل الشيبة أو استعادته (في مفهومهم) ؟".

واختتم تغريداته بالقول: "هم يعتبرونه حقاً لهم، وأن الشيخ زايد رحمه الله تنازل عنه للمملكة مضطراً للحصول على الاعتراف بالإمارات عام 1971".

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وكانت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، أعلنت استهدافها لحقل الشيبة النفطي السعودي الذي يقع على حدود المملكة مع الإمارات.

استهداف الحوثي لمنطقة الشيبة النفطية؛ علاوةً على خطورة وصول طائرات الحوثي المسيرة إلى هذه المنطقة من الناحية الامنية والاستراتيجية، إلا أن استهداف المنطقة "المتنازع عليها مع الإمارات" بهذا التوقيت (بالتزامن مع انسحاب الإمارات من اليمن وانقلابها على الشرعية) يطرح تساؤلات عديدة؟!

— مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) August 17, 2019

