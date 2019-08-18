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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل : شاهد فضيحة الموسم التي هزت الوسط الفني .. تسريب مقطع فاضح للفنانه نانسي عجرم .. «فيديو»

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانه اللبنانية نانسي عجرم وهي بملابسها الداخلية في احد مراكز المساج .

وظهرت الفنانه نانسي عجرم في المقطع الذي تم تصويره بطريقة سرية ، وهي مستلقية على بطنها وتتناول الحديث مع خبيرة المساج التي تقوم بتدليكها .

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عاجـــل : شاهد فضيحة الموسم التي هزت الوسط الفني .. تسريب مقطع فاضح للفنانه نانسي عجرم .. «فيديو»

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وبعد البحث عن تاريخ تبين انه قديم جدا ، ويعود تاريخة إلى ماقبل زواج الفنانة نانسي عجرم ، ولكن الناشطين وبعض المواقع اعادو نشره بغرض حصد المزيد من المعجبين .

وعلق متابعين على المقطع بقولهم انه لا يعد فضيحة كونه تم تصويره بطريقة سرية وكون الفنانة نانسي عجرم في مركز مساج نسائي وهو امر طبيعي ان تكون مرتدية لملابسها الداخلية