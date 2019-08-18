عاجـــل : بعد مصرع شقيق ”عبدالملك” .. اغتيال ”يحيى الحوثي” وسط العاصمة صنعاء (تفاصيل العملية)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد مصرع شقيق ”عبدالملك” .. اغتيال ”يحيى الحوثي” وسط العاصمة صنعاء (تفاصيل العملية)

لقي قيادي كبير تابع لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه، في العاصمة صنعاء وسط البلاد، الخاضعة لسيطرتها. وقالت مصادر مطلعة اليوم السبت" إن القيادي الحوثي البارز المدعو يحيى محمد الحوثي ، وكنيته "أبوحسين" لقي مصرعه برصاص مجهول في العاصمة صنعاء". ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : عاجـــل : شاهد فضيحة الموسم التي هزت الوسط الفني .. تسريب مقطع فاضح للفنانه نانسي عجرم .. «فيديو» Advertisements عاجـــل : اخر مسؤول بالشرعية يغادر العاصمة المؤقتة عدن ------------------------------------------- وأضافت المصادر" أن عملية قتل المدعو أبو حسين ما تزال غامضة التفاصيل". وبحسب المصادر" يعد المدعو أبو حسين مسؤول استخبارات الميلشيا، وضابط الارتباط بينها وبين إيران وحزب الله الإرهابي". يأتي ذلك في ظل أنباء عن مقتل "عبدالخالق الحوثي" شقيق زعيم المتمردين، في عملية للمقاومة التهامية بالحديدة.

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