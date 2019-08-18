شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن جنوبي يتحدى المجلس الانتقالي ويرفع علم الجمهورية اليمنية في مسقط راس ابو اليمامة ومعقل عيدروس الزبيدي (صوررة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المواطن في مديرية ردفان بمحافظة لحج أحمد محمد جابر السناني الكرور عن تأييده للحكومة الشرعية ورفع علمها في المدينة. وتحدث الكرور من مركز ردفان بمدينة الحبيلين وهو يحمل علم الجمهورية اليمنية أنه مع الشرعية ويجب على الآخرين أن يحترموا حرية التعبير عن رأيه، وحرية اختياره. Advertisements

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