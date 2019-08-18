ورد الان : بالصورة ...بعد استشهاد القائد ابو اليمامة ...تعيين قائدآ جديد خلفآ له .. تعرف عليه

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قيادة قوات الدعم والإسناد قرارا، اليوم الأحد، قضى بتكليف قائدا جديدا للواء الأول دعم واسناد بديلا لقائده السابق العميد "منير اليافعي أبو اليمامة" الذي استشهد مطلع الشهر الجاري. ونص القرار على تكليف حنش عبدالله علي ناصر النمري قائدا للواء الاول دعم وإسناد. كما نص القرار على العمل به من تاريخ صدوره.

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