شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يمني يفاجئ الجميع ويرفع العلم اليمني في قلب هذه الدولة العربية وهكذا كانت مكافأته ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقق العداء اليمني الواعد عبدالله محمد اليعري مساء امس السبت المركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 1500متر ضمن بطولة غرب أسيا الثالثة للناشئين المقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت والتي تختتم فعالياتها اليوم الأحد. و بهذه الذهبية تكون مشاركة اليمن التي تمثلت بثلاثة لاعبين قد تميزت بالنجاح الكبير بتحقيق ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية بمشاركة عشر دول من غرب آسيا. وكان زميلاه في المنتخب العداءان أسامة اليعري وجميل الحماطي استحوذا على المركزين الأول والثاني لسباق 3000 متر يوم أمس وحققا ذهبية وفضية هذا السباق. وتوشح العداء اليعري علم اليمن ورفعه عاليا في بيروت اثناء تكريمة بذهبية السباق.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يمني يفاجئ الجميع ويرفع العلم اليمني في قلب هذه الدولة العربية وهكذا كانت مكافأته ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.