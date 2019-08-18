شكرا لقرائتكم خبر عن نجل النجم المتوفي فاروق الفيشااوي يدخل السجن بهذه التهمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حكمت محكمة مصرية امس السبت، على الفنان أحمد الفيشاوي حكمًا واجب النفاذ بحبسه لمدة شهر؛ لامتناعة عن سداد نفقة ابنته لينا.

ويأتي هذا الحكم استكمالًا للنزاع القضائي بين الفيشاوي الابن، نجل النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وطليقته هند الحناو.

وأقامت طليقة الفيشاوي الدعوى القضائية عبر محاميها شعبان سعيد المحامي؛ لامتناعه عن سداد النفقة المجمدة والمقدرة بـ234.6 ألف جنيه ” 13.3 ألف دولار “ . Advertisements وكشف محامي طليقة الفيشاوي في تصريحات صحفية إن الحكم الصادر واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه. وجرى إعلام الفنان بأمر الدفع، وأثبتت التحريات قدرته على الدفع، وتم حجز الدعوى لجلسة النطق بالحكم. وأضاف: ” في حالة القبض عليه سيكون ملزمًا بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع النفقة لابنته ” .

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