شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة حسناء تخطف الأضواء في "فرح السودان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اختطفت مذيعة سودانية حسناء الأنظار خلال تقديمها اليوم البرنامج الاحتفالي لتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة.

واتشحت المذيعة بوشاح أبيض زاد إطلالتها تألقا، ورأى فيها البعض رمزا لعروس في "فرح السودان الأكبر" الذي وضع اليوم قدمه على طريق يأمل السودانيون بأن يقودهم إلى مستقبل ناصع.

وقالت المذيعة: "فرح اكتملت مراسمه بمن نحب من الأشقاء والأصدقاء، إنها لحظات تخط حروفها صفحات الغد الزاهر، والمستقبل الأخضر، قمحا ووعدا وتمنيات".