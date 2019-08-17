شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يشعل فضيحة "خبيثة" في موسم الحج بالسعودية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكدت وزارة الحج السعودية أنه وخلال وجود الحجاج بمزدلفة لأداء شعائرهم، لوحظ وجود كمية محدودة من أكياس جمع الحصى لرمي الجمرات، وعليها ترجمة خاطئة تسببت في إرباك الناطقين بالإنجليزية.

وكتبت على هذه الأكياس كلمة "Anthrax" التي تعني مرض "الجمرة الخبيثة"، بدل الترجمة الإنجليزية الصحيحة لكلمة "جمرات" (Pebbles).

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ويرجح أن تكون هذه الترجمة الخاطئة ناجمة عن استخدام "الترجمة الآلية" التي تعطي في كثير من الأحيان معاني غير دقيقة في اللغة المترجم إليها.

من جهته، سجل الداعية الإسلامي الشهير، يوسف إستس، مقطع فيديو بين فيه هذا الخطأ في الترجمة وما يمكن أن يسببه من إرباك.

وبدأت وزارة الحج التحقيق مع متعهد أكياس جمع الحصى والجهة المتعاقدة معه والمترجم، وأخذ إفاداتهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، بهدف تصحيح الوضع وتحري الدقة مستقبلا.