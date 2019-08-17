شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : صورة نادرة ل علي عبدالله صالح .. وماهو العمل الغريب الذي يقوم به داخل سور الرئاسة؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة محدودة التداول للرئيس الراحل " علي عبداالله صالح" في مستهل السنوات الأولى من حكمة الذي امتد 33 عاما لليمن . Advertisements

وتظهر الصورة الرئيس الراحل وهو يقود دراجة نارية مرتديا البدلة الرسمية.

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