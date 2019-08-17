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شاهد : صورة نادرة ل علي عبدالله صالح .. وماهو العمل الغريب الذي يقوم به داخل سور الرئاسة؟!

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صالح

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة محدودة التداول للرئيس الراحل " علي عبداالله صالح" في مستهل السنوات الأولى من حكمة الذي امتد 33 عاما لليمن .

 

 

 

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وتظهر الصورة الرئيس الراحل وهو يقود دراجة نارية مرتديا البدلة الرسمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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