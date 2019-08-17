شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : الكشف رسميا عن مصير الفنان " عادل إمام " بعد ظهوره اليوم بشكل مفاجئ وبحالة يرثى لها .. (شاهد صورة مسربة ) كيف أصبح؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المصري عادل إمام في أحدث ظهور له، داخل منزله. ​ وظهر عادل إمام في الصورة التي صدمت رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لظهور تقدم السن على الفنان، داخل منزله، يرتدي ملابس بيت حمراء اللون، وبجواره حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري وذلك بالتزامن مع الشائعات الواسعة التي ترددت حول وفاته. وفقا لموقع “صدى البلد”. Advertisements وكان أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية) في مصر، قد استنكر قيام عدد من المواقع الإلكترونية محدودة الانتشار، بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين والأسرة الفنية، مشيرا إلى أن بعضا من هذه المواقع نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاةالفنان الكبير عادل إمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــاجل : الكشف رسميا عن مصير الفنان " عادل إمام " بعد ظهوره اليوم بشكل مفاجئ وبحالة يرثى لها .. (شاهد صورة مسربة ) كيف أصبح؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.