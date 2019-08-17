شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف أرامكو السعودية .. الحوثي يعلن تدمير منشأة استراتيجية قرب العاصمة الإماراتية ”أبوظبي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن عبدالملك الحوثي أن جماعته دمرت أهدافا في حقل الشيبة السعودي النفطي ، والذي يبعد قرابة 10 كيلومترات من العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعمليات جوية للطيران المسير.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت اليوم السبت أنها هاجمت منشآت نفطية في الشيبة بالسعودية بعشر طائرات مسيرة، بينما أعلنت السعودية أن الأضرار التي نجمت عن الهجوم كانت بسيطة.

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ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة الحوثي، عن المتحدث باسم قواتها يحيى سريع قوله إن سلاح الجو المسير "نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان (عمليات التحالف) على اليمن".

وأضاف أن عشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاة وحقل الشيبة التابعين لشركة أرامكو (شرقي المملكة)، لافتا إلى أن مصفاة وحقل الشيبة يضمان أكبر مخزون إستراتيجي بالمملكة، ويتسعان لأكثر من مليار برميل، على حد تعبير الإعلان.

وتوعّد المتحدث الحوثي تحالف السعودية والإمارات "بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان"، مجددا دعوته لكل الشركات والمدنيين "بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة، لأنها أصبحت أهدافا مشروعة، ويمكن ضربها في أي وقت".

وقال سريع إن بنك أهداف الجماعة "يتسع يوما بعد آخر"، مشددًا على أنه "لا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني".

أضرار بسيطة

من جهته، قال مصدر سعودي بصناعة النفط إن الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرات مسيرة على حقل للنفط في شرق المملكة تسبب في اندلاع حريق "صغير" في محطة للغاز، لكن لم يكن له أي تأثير على إنتاج النفط.

وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استهدف حقل الشيبة النفطي نفذته "على الأرجح" ثلاث طائرات مسيرة، وتابع أنه لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم إخماد الحريق.