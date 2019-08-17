عــــــــــــاجل: مصرع الزبيدي قبل قليل بقذيفة هاون مباغتة تفصل رأسة عن جسده بالعاصمة عدن .. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أخبار قد تهمك: Advertisements لقي مواطن من ابناء الضالع يدعى محمد سالم الزبيدي مصرعه بقذيفة هاون مباغتة .

وقال شهود عيان ان الحادث وقع قبل قليل في منطقة البريقة في العاصمة عدن .

مشيرين الى ان جثة المواطن الجنوبي تمزقت الى اشلاء وفصل راسه عن جسده.

واعلن الضابط سالم العلهين ان الصريع يدعى محمد سالم الزبيدي بموجب الهوية التي وجدت معه.

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