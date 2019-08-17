شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة القطرية تثير غضب الرئيس هادي وكل اركان الشرعية ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تورطت قناة "الجزيرة"مباشر الممولة من قطر في سقطة مهنية كبيرة بنشر تصريحات وزير الاعلام اليمني معمر الارياني باسم الرئيس اليمني هادي.

وتعمدة صفحة قناة "الجزيرة" مباشر في موقع "تويتر" بنشر تغريدة باسم الرئيس هادي وهي بالاصل ادلي بها وزير الاعلام اليمني قال فيها : سنواجه أي تشكيلات خارج إطار الجيش وبيان المجلس الانتقالي الأخير يؤكد مضيه بالانقلاب. Advertisements وتنتهج قناة الجزيرة طريقة عدائية في استغلال التوترات الامنية والأزمات السياسية في البلدان العربية بنشر اخبار مفبركة تزايد في اشعال الفتن وشق الصف بين ابناء البلد الواح

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