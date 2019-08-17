حضرموت تبارك نجاح المجلس الإنتقالي في عدن.. استطلاع مصور السبت 17 أغسطس 2019 صورة من الفيديو كتب عبدالله محسن - بكر الشادلي أجرى مراسلا موقع "الخليج 365" في حضرموت، استطلاعا مصورا حول انطباع المواطنين في مدينة المكلا عاصمة المحافظة.

ويبين الإستطلاع الذي أجراه "الخليج 365" متانة وترابط أبناء اللحمة الجنوبية، وتأييد أبناء الجنوب ومباركتهم للخطوات التي يخطوها المجلس الإنتقالي الجنوبي نحو رؤية تتطلع للإستقلال والسيادة الكاملة. Advertisements وعبر مواطنون من شبوة ومن حضرموت عن سعادتهم المطلقة بهذه النجاحات التي تتواتر بسرعة كبيرة تاركة خلفها بصمات سيبجلها التاريخ الجنوبي. وأكد الكبار والصغار "لليمن العربي" أنهم سيبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن المسلوب منذ أكثر من 3 عقود، تعرض خلالها لشتى أصناف التنكيل والتهميش المتعمد. وفيما يلي نترككم متابعينا الأفاضل الإستطلاع الذي أجراه مراسلينا في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

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