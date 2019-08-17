شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مليشيات "الإنتقالي" تحتل البنك المركزي واللواء الثالث حماية بعد ساعتين من تسليمهما للجنة السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسلمت اللجنة السعودية المكلفة بتسلم المواقع العسكرية والمؤسسات الحكومية التي أحتلتها مليشيات " الإنتقالي " المدعومة إماراتياً، تسلمت اليوم، موقعين من المليشيات ، وبعد ساعات قليلة عادة تلك المليشيات الإنقلابية لإحتلالهما.

وقال مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد ان اللجنة السعودية تسلمت من "قوات الحزام الامني" البنك المركزي اليمني لساعتين قبل أن تعود وتحتلهما مجدداً، وطرد القوة الاساسية.

واشار المصدر الى ان اللجنة تسلمت ايضا مقر اللواء الثالث حماية رئاسية لساعتين ايضا، حيث تم تسليمه لقوة من اللواء قبل ان تعاود مليشيات " الانتقالي" إحتلاله .

واوضح المصدر ان عمل اللجنة السعودية مهدد بالفشل بسبب رفض "الإنتقالي " ومن ورائه الإمارات تسليم المعسكرات والمؤسسات الحكومية التي أحتلتها مؤخراً بدعم إماراتي مباشر.



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