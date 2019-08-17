شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وأخيراً.. الفتاة السعودية الهاربة تعود إلى أسرتها وترتدي الحجاب والسلطات الأمنية تتخذ أول إجراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توصلت الجهات الأمنية في منطقة جازان إلى أسرار اختفاء الفتاة السعودية الهاربة عن ذويها منذ 3 أشهر تقريبًا، بعدما حصلت على معلومات تفصيلية عن منزل تقيم به في مدينة جازان يعود لمواطن يعمل بأحد القطاعات الحكومية في مدينة الجبيل.

وكشفت التحقيقات وفقًا لـ ”عاجل“ أنها سافرت مع المواطن أكثر من مرة إلى مدينة الجبيل بعد هروبها من ذويها في شهر رمضان الماضي، قبل أن يعيدها مؤخرًا إلى جازان، حيث أخفاها في منزل يعود إلى أسرته، وهو ما أكده المواطن في نفس التحقيقات.

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واتضح من خلال مجريات التحقيق أن الفتاة كانت متزوجة ولكن زوجها طلقها فور علمه بهروبها من منزل أسرتها بتاريخ 17 رمضان الماضي.

وفيما تم تسليم الفتاة إلى ذويها بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، أودع المواطن بقسم التوقيف بمركز الشرطة لعرضه لاحقًا على الجهات المختصة.

يذكر أن الفتاة (25 عامًا) قد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانها، أمس الأول الأحد، لدى مواطن يسكن بمدينة جازان، فتم إلقاء القبض عليهما، قبل تسليمها لذويها، مع إيداع من ساعدها على الهرب إلى التوقيف بعدة تهم.

وأوضحت مصادر ”عاجل“ أن المواطن موقوف حاليًا على ذمة قضايا لها علاقة بمساعدة الفتاة على الهروب من ذويها والتستر عليها وإيوائها والسفر بها عدة مرات للمنطقة الشرقية وإخفائها.