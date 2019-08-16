شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن ..السعودية تطرد السفير الاماراتي من الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت مصادر خليجية ان تطلب السعودية من دولة الامارات سحب سفيرها في الرياض شخبوط آل نهيان او على اقل تقدير ان يقدم اعتذار رسمي للحكومة السعودية بعد ان اقدم على اهانة للسعوديين واعتبر ان الجنود الاماراتيين هم الذين يحمون الحدود السعودية.

واثار حديث السفير الاماراتي في الرياض ردود افعال غاضبة من قبل السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السفير الإماراتي في المملكة قد بعث بتهنئة لـ"جنودهم البواسل" في الحد الجنوبي للسعودية، الذين قال إنهم يقاتلون ضمن التحالف العربي.

وأضاف "شخبوط آل نهيان" على تويتر، بحسب ما رصده موقع "تعز أونلاين" : جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، روحهم المعنوية عالية، احتراف وبطولة وعزيمة، مشاركتهم ضمن التحالف مسؤولية يحملونها بجدارة وفخر، والعيد معهم عيدين.

ليرد عليه مغرد سعودي ..مع احترامنا الشديد الإمارات وقواتها المسلحة لاوجود لاي جندي اماراتي او يمني شمالي ام جنوبي عالحد الجنوبي للمملكة الحد الجنوبي سعودي١٠٠٪ ومعظم الوحدات السعودية الان في صعدة.

رجاء بكرة لانسمع انه ساحل العاج قاتلو في الحد الجنوبي ماننا ملطشة احنا

لاوجود لأي جندي اماراتي او يمني شمالي ام جنوبي عالحد الجنوبي للمملكة".

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‏وأضاف "خوجة" قائلا: "رجاء بكرة لانسمع انه ساحل العاج قاتلو في الحد الجنوبي ماننا ملطشة احنا".

أما "محمد اليفرسي" وهو عقيد في القوات البحرية اليمنية فقد رد: "لا تواجد لقوات 971 في الحد الجنوبي، في عدن، الساحل الغربي سابقا، صرواح سابقا".

جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، روحهم المعنوية عالية، احتراف وبطولة وعزيمة، مشاركتهم ضمن التحالف مسؤولية يحملونها بجدارة وفخر، والعيد معهم عيدين

المغرد السعودي "زياد العمري" علق على التغريدة بالقول: "لا يوجد جيش على الحد الجنوبي السعودي الا الجيش السعودي، أما من داخل اليمن فيوجد جيشنا وبجواره الجيش الإماراتي الشقيق، ولا ننسى وجود القوى اليمنية والجيش السوداني، والسعودية والإمارات دولة واحدة، وجهوده تكمل لبعض في مصالحهم المشتركة".

وأعلنت الإمارات تخفيض قواتها ضمن التحالف العربي في اليمن، وسحبت مئات الجنود من مأرب والساحل الغربي، على إثر تقاربها مع إيران، لكنها دعمت المتمردين في الجنوب ومكنتهم من السيطرة على عدن، لتضاعف المهمة على شريكها السعودي الذي وجد نفسه بعد 4 سنوات بين متمردين في الشمال وآخرين في الجنوب، فيما الحكومة الشرعية التي فوضت التحالف للتدخل تقبع في الرياض، بعد فقدان آخر معاقلها في البلاد.