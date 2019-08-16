شكرا لقرائتكم خبر عن رغد صدام حسين تنشر مقطعا نادرا لشقيقها مع الملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت رغد حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقطع فيديو نادر يظهر استقبال العاهل السعودي السابق فهد بن عبد العزيز والملك سلمان، لعدي حسين أكبر أبناء صدام حسين.

وغردت رغد عبر "تويتر"، قائلة: "مقطع نادر، استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز أثناء افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في السعودية عام 1989",وفق ا ف ب .

واعتادت رغد على نشر العديد من المقاطع والصور النادرة، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، عندما نشرت مقطع فيديو لوالدتها ساجدة خير الله