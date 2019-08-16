سقوط رجل مع زوجته من شلال بني مطر بصنعاء الجمعة 16 أغسطس 2019 كتب الخليج 365-صنعاء قالت مصادر محلية إن رجل سقط مع زوجته في شلال بني مطر بمحافظة صنعاء وذلك اثناء مرورهما بحافة الشلال لتنزلق رجل احدهما للاسفل وارتطما بالصخور.

وأدى الحادث الى وفاة الزوج على الفور بينما لا تزال الزوجة في حالة صحية حرجة وتم إسعافها إلى إحدى مستشفيات العاصمة صنعاء . وتطايرت دماء الزوجين على الصخور وطفت على سطح الماء.

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