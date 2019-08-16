عاجل ..يحدث الأن بعدن وعاصفة من المخاوف تجتاح سكان المدينة !

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عدن - ياسمين التهامي - تبنى تنظيم ما يُعرف بـ داعش عملية إغتيال أحد عناصر فريق مكافحة الإرهاب، مساء اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن،

وبث التنظيم عبر صفحات له بمواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للحظة تنفيذ عملية الإغتيال، والتي تمت برشاش كاتم، في حي العيادات بمديرية المنصورة، وعلى مرأى مجموعة من المواطنين.

ونشط التنظيم مؤخراً، في العاصمة المؤقتة عدن، عبر تنفيذ عمليات إغتيال كان اخرها اغتيال احد افراد قوات الحزام الامني بمديرية الشيخ عثمان، وكذا استهداف قسم شرطة الشيخ عثمان قبل نحو اسبوعين.