وأخيراً : الكشف عن مكان ”عبدالملك الحوثي” .. وأول إعلان إماراتي يفاجئ السعودية !

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عدن - ياسمين التهامي - في إعلان مفاجئ، كشف الفريق الإماراتي ضاحي خلفان أنه يعرف مكان "عبدالملك الحوثي" ، خلال تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن".
وقال خلفان: "شفتم عارفين الحوثيين انني اضرب في الصميم خرسوا...مصادري حتى في صنعاء....
لو اريد تحديد مكان عبد الملك في اي وقت لحددته".
الجدير بالذكر أن الفريق الإماراتي المثير للجدل، ضاحي خلفان، عاود الحديث عن الشأن اليمني، متجنبا الطعن هذه المرة في الشرعية. بعد أن كان تعهد اعتزال الحديث عن اليمن.
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