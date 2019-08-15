شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اجتماع طارئ للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزُبيدي في عدن وهذه أبرز القرارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس بالعاصمة عدن. Advertisements وكُرّس الاجتماع لمتابعة المستجدات على الساحة الجنوبية والموقف الشعبي الجنوبي الذي عبّر عنه الحشد المليوني لأبناء الجنوب من المحافظات كافة في ساحة الحرية بالعاصمة الجنوبية عدن. وثمنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، هذا الحشد العظيم لأبناء الجنوب، الذين زحفوا إلى العاصمة عدن من حوف بالمهرة إلى باب المندب، ليؤكدوا دعمهم والتفافهم وتأييدهم لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، كممثلٍ ومفوضٍ عن شعب الجنوب لقيادته نحو تحقيق تطلعاته لاستعادة دولته كاملة السيادة، وحرصهم وإصرارهم على حماية منجزات الشعب الجنوبي المحققة والمعمدة بأروح شهدائه ودماء جرحاه. ونوه الاجتماع بأنه سيصدر عن الهيئة بيانها السياسي الهام خلال الساعات القادمة.

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