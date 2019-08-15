عاجل : الاصلاح يفجر الوضع في الحجرية ...اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين التهامي - ندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات أمنية من جهة وبين مليشيات الحشد الإخوانية التابعة لحزب الإصلاح، من جهة أخرى مساء اليوم الخميس، في مدينة التربة جنوب محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية" إن مليشيات الحشد الإخوان داهمت مقر إدارة أمن مديرية الشمايتين بحضور مدير أمن المحافظة منصور الأكحلي بهدف فرض العقيد ركن عبدالكريم العلياني مديرا للأمن بقوة السلاح بدلا للعقيد عبدالكريم السامعي"، بالرغم من توجيه محافظ تعز نبيل شمسان القدسي بوقف قرار تغيير مدير شرطة الشمايتين، والتأكيد على استمرار العقيد عبدالكريم السامعي مديرا عاما للشرطة.

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وأشارت المصادر إلى أن مدير شرطة تعز كان قد أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بتعيين عبدالكريم العلياني المنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين مديرا للأمن، ويهدفون إلى السيطرة على المدينة والنقاط فيها رغم وجود اتفاق سابق بتكليف قوات الأمن الخاصة بتأمين مداخل المدينة إلى جانب قوات الأمن العام.

وطبقا للمصادر، كان عبدالكريم العلياني مديرا لأمن المسراخ، وتورط في مساعدة المليشيات الإخوانية في تصفية فيصل محمود في سجن أمن المديرية، ومهاجمة وإحراق ونهب منزل المحافظ السابق أمين أحمد محمود قبل ثلاثة أشهر.

وأكدت مصادر "يمن الغد" استمرار المواجهات العنيفة في محيط إدارة أمن مديرية الشمايتين حتى الان بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيله؛ وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

ويسعى تنظيم الإخوان لفرض سيطرة مليشياتهم على مدينة التربة حاضرة الحجرية ضمن خطة عسكرية وأمنية هدفها تضييق الخناق على قوات اللواء 35 مدرع جنوبي تعز لاستكمال خارطة سيطرتهم على المناطق المحررة في المحافظة.