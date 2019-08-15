شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة في ساحة العروض في عدن .. وهذا مصير شلال شائع وقيادات بارزة في المجلس الانتقالي ”أول... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة بالأيادي والعصي بين قيادات وعناصر في المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات على منصة ساحة العروض في عدن قبل انطلاق فعالية اليوم الخميس.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مصور رصده محرر "بويمن" يظهر اشتباكات بين الانفصاليين التابعين للإمارات أحدث فوضى وضجة داخل ساحة الفعالية.

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- اشتباكات عنيفة في ساحة العروض في عدن .. وهذا مصير شلال شائع وقيادات بارزة في المجلس الانتقالي ”أول فيديو”



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وكانت قيادات بارزة في المجلس الانتقالي تغيبت عن حضور الفعالية فيما حضرت أخرى بشكل سريع لم يستمر حضورها لبضع دقائق ، فشلال شائع لم يحضر إلى إلى الإسفلت لدقائق معدودة وعلى متن مصفحة إماراتية ثم فر هاربا، خوفا من تحول ساحة الفعالية إلى ميدان صراع مسلح بين الرفاق نظرا للمناطقية التي تعشعش في رؤوسهم وتدفعهم للتعامل بالفرز المناطقي.

وتساءل ناشطون وصحفيون بارزون عن كيفية إدارة الانتقالي لدولة وقياداته لم تستطع إدارة منصة لبضع ساعات؟!.