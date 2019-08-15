شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري يطيح بالرجل الأول في الجيش الوطني بمأرب وتعيين شخصية عسكرية بديلة (الأسماء) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء قرارا جمهورياً جديداً بتغيير قائد اللواء 13 مشاه التابع للمنطقة العسكرية الثالثة، ومقرها في مدينة مأرب شمال شرقي البلاد. وقضى قرار رئيس الجمهورية بتعيين العميد الركن محمد أحمد الحبيشي قائد للواء 13 مشاه بدلا من العميد الركن علي الحوري، أركان حرب اللواء 21 ميكا سابقا.

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