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عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الخميس 15غسطس 2019م

وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني.

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الدولار يقترب من حاجز الـ 600 وارتفاع جديد للسعودي .. أسعار الصرف اليوم

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آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الخميس.

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 582 : 591

الريال السعودي : 154 : 155

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 583 : 592