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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حصرياً.. الصورتين الاكثر شهرةً وتداولا من "مليونية النصر" بعدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة امراة مسنة خلال مشاركتها في فعالية مليونية النصر بعدن. حيث تقدمت المرأة البالغة اكثر من 80 عام الصفوف للمشاركة في الفعالية. تلتها صورة الطفلة التي ترفع لشارة النصر او الشهادة للمصور احمد شهاب.
وشهدت ساحة العروض احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين صباح اليوم.
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