شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: المجلس الانتقالي يزف أول بشرى للمواطنين في المحافظات الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً بشرى للمواطنين في مدينة عدن وفي بقية المحافظات الجنوبية، مؤكداً أن التيار الكهربائي لن ينقطع عن المواطنين بعد سيطرته على مؤسسات الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة.

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وبحسب بيان تداوله عدد من الناشطين والمتابعين في المحافظات الجنوبية، أكد المجلس الانتقالي على أن التيار الكهربائي لن ينقطع بعد اليوم بسبب ما وصفه ممارسات الفساد وزودت المؤسسة العامة للكهرباء المواطنين بأرقام هواتف للطوارئ لاستقبال بلاغاتهم حول مشاكل التيار الكهربائي في مختلف مناطق ومديريات مدينة عدن.

وتأتي هذه الوعود بعد أيام قليلة من سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً على العاصمة مؤقتة عدن، وطرد وزراء الحكومة الشرعية والسيطرة على مختلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها قصر المعاشيق الرئاسي.