شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : مصادر تكشف عن فضيحة مدوية للمجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اعلامية جنوبية ان مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وزع مليارات الريالات على مواطني عدد من محافظات ومناطق الجنوب وذلك مقابل موافقتهم على الحضور الى عدن والمشاركة في التظاهرة الى يعتزم اقامتها صباح غد الخميس.

وذكرت المصادر أن مليشيا الانتقالي خصصت مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال للشخصيات الاجتماعية والناشطين في تلك المناطق لتولي اقناع المواطنين بالحضور الى عدن، كما خصصت مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال يمني لكل متظاهر مقابل حضورة الى عدن الى جانب توفير وسائل مواصلات بالاصافة الى توفير الماء ووجبات الغذاء .. مشيرة الى قيام تلك المليشيات بتهديد بعض القيادات والمواطنين الرافضين لسياساتها، وانها اجبرت العديد منهم على الحضور بالقوة.

Advertisements

واكدت المصادر ان هذه المليشيا والى جانب تلك الاموال التي توزعها، خصصت مئات الملايين لاستئجار سيارات ووسائل المواصلات التي ستتولى نقل المتظاهرين الى عدن والعودة، الى جانب قيامها بطباعة الالاف الصور والشعارات واللافتات التي عمدت الى تزييف بعضها من خلال نسبها لابناء عدد من المناطق الرافضة للمجلس وسياساته.

وتشير المصادر الى ان جميع تلك الاموال قدمت لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد المالك والممول الرئيسي للمجلس الانتقالي، والراسمة لكل سياساته.

الى ذلك اعتبر سياسيون وناشطون جنوبيون محاولات مليشيا الانتقالي لحشد الناس بهذه الطريقة اللا اخلاقية واستغلالها ظروفهم المعيشية البائسة - افلاس مفضوح وتزوير وتحايل وتزييف للوعي الجمعي .. مؤكدين انها تريد جمع تكبر عدد من الناس بهدف التأكيد للاخرين انها تحضى بشعبية وتاييد كبير في محافظات الحنوب، في حين ان ٩٠٪ من ابناء عدن وجميع المحافظات الجنوبية يرفضونها، ويعتبرونها اسوأ واقبح من مليشيا الحوثي الايرانية.