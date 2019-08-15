شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : وصول اول لجنة سعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن لحسم الامر وتسليم المناطق لهذه الجهة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة عدن الغد عن مصادر لم تسمها ان لجنة سعودية ستصل عدن عصر الخميس. وبحسب مصادر الصحيفة فان اللجنة السعودية ستشرف على اعمال انسحاب المجلس الانتقالي من المعسكرات التي سيطرت عليها قوات الانتقالي والمؤسسات الحكومية الاخرى. وقالت المصادر ان اللجنة كان مقرر لها الوصول يوم الاربعاء لكنه تم تاخير موعد وصولها حتى الانتهاء من تظاهرة بخور مكسر ستقام صباحا. Advertisements

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