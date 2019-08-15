شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كان الناس ينتظرون إقالة فضل حسن ، فتم إقالة فيصل حسن ... القرار الجمهوري رقم (106) الذي صدر يوم امس يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كان الناس ينتظرون إقالة فضل حسن ، فتم إقالة فيصل حسن ... القرار الجمهوري رقم (106) الذي صدر يوم امس يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اصدر رئيس الجمهورية امس الاربعاء القرار الجمهوري رقم (106 ) لسنة 2019 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمد احمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : Advertisements معلقة بين السماء والارض .. شاهد فتاة سعودية تثير رعب المواطنين وعدسة محترفة تصور اللحظات المرعبة ..فيديو وقد اثار هذا القرار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، باعتبار ان هناك قيادات عسكرية خانت الشرعية وانشقت عنها وكان الأولى اقالتها . وعلق الناشطون على القرار بقولهم انهم كانو ينتظرون صدور قرار جمهوري باقالة فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة الذي اعلن انضمامه للانقلابيين في عدن ، لكنهم تفاجأو بقرار اقالة فيصل حسن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مارب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كان الناس ينتظرون إقالة فضل حسن ، فتم إقالة فيصل حسن ... القرار الجمهوري رقم (106) الذي صدر يوم امس يشعل مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.