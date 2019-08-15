عاجـــل : اندلاع مواجهة مسلحة في ساحة العروض بالعاصمة المؤقتة عدن .. والمسلحين يتوافدون الى خور مكسر

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اندلاع مواجهة مسلحة في ساحة العروض بالعاصمة المؤقتة عدن .. والمسلحين يتوافدون الى خور مكسر

قالت مصادر مطلعة ان مواجهات مسلحة اندلعت مساء اليوم في ساحة العروض بخور مكسر بين عناصر تابعة لابوهمام ، واخرى تتبع صالح السيد .

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واشارت المصادر ان المواجهات المسلحة اندلعت بعد مشادة كلامية واشتباك بالايدي بين عناصر الطرفين بسبب خلافهم على المبالغ المالية المخصصة لتامين الفعالية التي يعتزم مايسمى بالمجلس الانتقالي اقامتها في ساحة العروض غدا الخميس .

واوضحت ذات المصادر ان المواجهات توقفت بعد وصول هاني بن بريك إلى المكان لتهدئة الوضع ، لكن الاجواء ما زالت مشحونة بالتوتر ، ومازالت عناصر تابعة لصالح السيد تتوافد بشكل كبير إلى ساحة العروض للانتقام لزملائهم الذين تعرضو للاهانة والشتم من ابو همام وعناصره .