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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يعلن المجلس الانتقالي الجنوبي غدا الخميس أمام مناصريه بيان إنفصال جنوب اليمن رسمياً.



ويستمر توافد الوفود الجماهيرية من مختلف المحافظات اليمنية الجنوبية للمشاركة في مليونية الانتقالي غدا الخميس، حاملة أعلام الجنوب ولافتات مطالبة بفك الارتباط عن دولة الوحدة اليمنية.

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- هذا ما سيعلن عنه ”الانتقالي” غدا أمام مناصريه في ”مليونية النصر” بعدن



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وكانت منظمات المجتمع المدني والنقابات في المحافظات اليمنية الجنوبية، اعلنت عن إقامة مليونية اطلقوا عليها ” مليونية النصر ” لايصال رسالة للعالم أن الشعب الجنوبي يقف خلف المجلس الانتقالي الجنوبي بعد سيطرته على كافة المعسكرات والمقار الحكومية في عدن.

جدير بالذكر أن اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990، كان الهدف الاسمى للحركة العمالية ورجالات الحركة الوطنية في ثغر اليمن الباسم منذ الخمسينات.