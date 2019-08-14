شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ...وزير كبير في الشرعية رمى استقالته في وجه الرئيس هادي ورفض التراجع عنها..ورسالة عاجلة منه للملك سلمان وولي عهده يكشف الخيانة القذرة في مواجهات عدن الدامية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الخارجية اليمني المستقيل، خالد اليماني، عن وجود لعبة قذرة تحاك ضد اليمن برعاية دولة الامارات العربية المتحدة وإيران.

وقال اليمني في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قلناها مرارا هناك لعبه قذره تحاك ضد اليمن والمنطقة برعاية ايرانيه إماراتيه.وأكد اليماني بأن نتائج هذه اللعبة القذرة بدأت اليوم تلوح في الأفق، وذلك في اشارة الى دعم دولة الامارات العربية المتحدة وتنسيقها مع ايران لتنفيذ انقلاب ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وختم اليماني منشوره بالقول: وقع الفاس في الراس.. والله المستعان.

يجدر الإشارة الى أن وزير الخارجية خالد اليمني قدم استقالته من منصبه مطلع شهر يونيو الماضي ولم يتم تعيين وزير جديد حتى هذه اللحظة، كما شغل سابقاً منصب المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.