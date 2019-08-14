الشرعية تعلن عدن عاصمة ”محتلة” وتضع الإمارات في مواجهة المجتمع الدولي .. والسعودية تتخذ خطوات...

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عدن - ياسمين التهامي - كشف السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية، ومستشار روزارة الإعلام، مختار الرحبي، أن الشرعية بصدد إعلان عدن عاصمة محتلة من مليشيات مسلحة في حال رفضت مليشيات الانتقالي الانسحاب من مؤسسات الدولة.

وقال الرحبي في تغريدات رصدها محرر "بويمن" قبل قليل، : "‏الشرعية أعادت فتح مطار عدن لدواعي انسانية لعدة أيام ولاتاحة الفرصة أمام المملكة العربية السعودية التى تقوم بمحاولات لإنهاء انقلاب مليشيات الانتقالي عبر التواصل معهم ".

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وأضاف: "وفي حالة لم يتم الاستجابة والانسحاب من المقار الحكومية التى احتلتها المليشيات بقوة السلاح سيتم اتخاذ خطوات رادعة".

وأوضح : "منها إغلاق مطار عدن الدولي ونقل مؤسسات الدولة وإعلان عدن محافظة محتلة من مليشيات مسلحة".