حشود كبيرة من أبين تصل عدن للمشاركة في مليونية الغد.. فيديو

وصل عدد كبير من أبناء محافظة أبين، اليوم الأربعاء، آب 14، 2019، إلى مدينة عدن، للمشاركة في المليونية التي دعا إليها المجلس الانتقالي.
ووثقت مقاطع فيديو وصول حشد كبير من أبناء المحافظة إلى مدينة عدن.
وكانت حشود كبيرة قد وصلت تباعا من محافظة شبوة ومحافظات جنوبية أخرى.
ومن المقرر أم تنطلق فاعلية الاحتفال بالنصر في تمام الساعة التاسعة من صباح الغد بساحة العروض في خور مكسر بعدن.
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