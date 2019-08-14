شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار إقالته من قبل الميسري : هكذا رد عليه شلال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة عدن، صباح اليوم الأربعاء، حملة أمنية موسعة لتطهير مديريات العاصمة من العصابات المسلحة والخارجين عن القانون. حيث قامت وحدات وكتائب أمنية بتوجيهات من مدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع بعملية تطويق منطقة المحاريق في الشيخ عثمان، لتأمين دخول قوات مكافحة الإرهاب بأمن عدن ،وتنفيذ حملة واسعة من المداهمات لمنازل البطجية وأوكار المشتبه بهم وتطهير المنطقة من العصابات المسلحة والمأجورين وكل من يساعد على الفوضى والقتل . وجاءت الحملة عقب بعض العمليات التخريبية التي قامت بها تلك العصابات الخارجة عن النظام والقانون في المنطقة حتى وصلت الى مرحلة حرب الشوارع في عدن ويأتي هذا التحرك بعد اقل من 24 ساعة من قرار الميسري بإقالته وتحويله لتحقيق

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