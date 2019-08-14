شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... قوات الحماية الرئاسية تفاجئ الجميع وتنشر اول فيديو لها من معاشيق بعد السيطرة عليه بقيادة الزامكي "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما تزال قوات الحماية الرئاسية بفرض سيطرتها على قصر المعاشيق بمحافظة عدن جنوب اليمن .

وظهر فيديو من داخل ساحة القصر يؤكد أن المكان ما يزال تحت سيطرة قائد الوية الحماية الرئاسية في معاشيق العميد سند الرهوة وقائد اللواء الثالث حماية رئاسية لؤي الزامكي .

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