شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يصدر اول قرارات عسكرية كبيرة منذ انقلاب عدن ..نص القرارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم الأربعاء قرار رئيس الجمهورية رقم (106 ) لسنة 2019 م قضى بتعيين العميد الركن محمد احمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء. وكان يقود المنطقة العسكرية اللواء الركن فيصل حسن منذ شهر مايو من العام 2018. وتقع قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، وتنتشر في عدد من جبهات القتال أبرزها جبهة صرواح.

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