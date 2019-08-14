قرار جمهوري بتعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الثالثة

صدر اليوم الاربعاء قرار رئيس الجمهورية رقم (106 ) لسنة 2019 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمد احمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء. وبحسب وكالة "سبأ" فقد قضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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