شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المستقيل يكشف عن "لعبة قذرة" برعاية إماراتية وإيرانية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الخارجية اليمني المستقيل، خالد اليماني، عن وجود لعبة قذرة تحاك ضد اليمن برعاية دولة الامارات العربية المتحدة وإيران. وقال اليمني في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قلناها مرارا هناك لعبه قذره تحاك ضد اليمن والمنطقة برعاية ايرانيه إماراتيه. Advertisements وأكد اليماني بأن نتائج هذه اللعبة القذرة بدأت اليوم تلوح في الأفق، وذلك في اشارة الى دعم دولة الامارات العربية المتحدة وتنسيقها مع ايران لتنفيذ انقلاب ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن. وختم اليماني منشوره بالقول: وقع الفاس في الراس.. والله المستعان. يجدر الإشارة الى أن وزير الخارجية خالد اليمني قدم استقالته من منصبه مطلع شهر يونيو الماضي ولم يتم تعيين وزير جديد حتى هذه اللحظة، كما شغل سابقاً منصب المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية المستقيل يكشف عن "لعبة قذرة" برعاية إماراتية وإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.