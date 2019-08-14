شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء (ثابت جواس) ينقلب على الشرعية وينضم لمجلس عيدروس الزبيدي.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد نصر المتحدث الرسمي للواء ثابت جواس قائد محور العند قائد اللواء 131 مشاة، صحة التسجيل الصوتي الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي للقائد جواس والذي اكد من خلاله وقوفه الى جانب المجلس الانتقالي والرئيس عيدروس الزبيدي.

وتحدث اللواء جواس في التسجيل الصوتي عن رفضه واستنكاره للاخبار الكاذبة التي نشرها صحفيين على علاقة بتنظيم الاخوان في اليمن روجت لتصريح مزيف باسم اللواء ثابت جواس قائد محور العند العسكري.

ووصف اللواء جواس الذين يكذبون عبر الاعلام باسمه بانهم سفهاء دجالين يريدون ابعاده عن شعب الجنوب مضيفا “نقول للجميع اننا مع القيادة السياسية ممثلة بالاخ المناضل الرمز عيدروس الزبيدي ورفاقه في المجلس الانتقالي الجنوبي وانا معهم وخلف قيادة الزبيدي يوجهنا وسنكون فداء الجنوب”.

وأضاف القائد جواس أن هدفه واضح هو نفس هدف شعب الجنوب الصامد وهو استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة من المهرة الى باب المندب، مدينا مايقوم به بعض ضعاف النفوس حسب وصفه من نشر الفتنه والاشاعات التي تضرب اللحمة الجنوبية وتكاتف الجنوبيين.

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وقال القائد جواس : “نحن يد واحده وسنبقى كذلك من ابين ولحج والضالع ويافع والمهره وشبوة وحضرموت وكل شعب الجنوب يد واحدة علينا ان نعرف ان بعض الجنوبيين وهم قله هم متحوثين أو اشباه جنوبيين يعملون ضد الجنوب”.

واشار القائد جواس الى أن العدو هو الحوثي وسنكون له بالمرصاد أن حاول الاعتداء على شعب الجنوب والى ضرورة تعزيز وتامين حدود دولة الجنوب ونشر القوات فيها.

أخيرا، توجه القائد جواس بالشكر الجزيل والتهاني والتبريكات بعيد الاضحى المبارك لشعب الجنوب وللقيادة السياسية برئاسة عيدروس الزبيدي ورفع التهاني لدول التحالف العربي الشقيق.