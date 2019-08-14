شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الرئيس هاددي يحشد الوية عسكرية في ابين ..وصول معدات عسكرية واسلحة الى لواء الاماجد في مسقط رأس الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



وصل يوم أمس الثلاثاء إلى لواء الأماجد دثينة تسع شاحنات تحمل عتاد عسكري متمثل في ( ملابس للأفراد،معدات طبية،خزانات مياة،مولدات كهرباء،ومهمات عامة)..

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ورد الان : الرئيس هاددي يحشد الوية عسكرية في ابين ..وصول معدات عسكرية واسلحة الى لواء الاماجد في مسقط رأس الرئيس هادي

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حيث كان في إستقبال العتاد مدير عام مديرية لودر الأستاذ/ عوض علي النخعي،وقائد اللواء العميد/ صالح الشاجري..

هذا وأكد قائد اللواء العميد الشاجري أنه سيظل على تواصل دائم مع الأشقاء في المملكة والتحالف لأستكمال باقي العتاد وكذا مرتبات الجنود..