’’إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية ووضع دستور جديد في السعودية’’ .. وموجة ردود غاضبة تشعل مواقع التواصل

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عدن - ياسمين التهامي - في خبر عاجل.. أثار الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، موجة من الجدل، بين النشطاء السعوديين، بسبب تغريدة عن قرب إلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية في السعودية والحكم بدستور وضعي.

وكتب "كوهين" :" عاجل: اصوات داخل المملكة العربية السعودية تنادي بإلغاء الحكم بالشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية

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