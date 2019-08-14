شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...الامارات تعلن رسميا منح الجنسية الاماراتية لابناء هذا المحافظة الجنوبية والسماح لكل الجنوبيين الدخول الى الامارات دون تأشيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت دولة الامارات العربية المتحدة انها سوف تمنح الجنسية الاماراتية لكل أبناء حضرموت كما انها ستفتح ابوابها لكل الجنوبيين بدون استثناء للدخول الى الامارات دون تأشيرة .

جاء ذلك على لسان العقيد سالم عبد الله سالم باهمام القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال باهمام في منشوره الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي " تلقينا اخطار من الداخلية الاماراتية ان هناك توجيهات من قيادات عليا بمنح الجنسية الاماراتية لأبناء محافظة حضرموت والسماح لكل ابناء الجنوب بالدخول الى الامارات دون تأشيرة وانهم سيحصلون عليها في ارض المطار اثناء وصولهم الى هناك."

واضاف ان الاشقاء في الامارات لايتوقفون ابدا عن مد يد الون والمساعدة في شتى المجالات لأشقائهم في اليمن وان خيرهم على اليمن بشكل عام وعلى ابناء الجنوب بشكل خاص .

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