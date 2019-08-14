شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... حاج تحمس كثيراً لدرجة انه استخم كل قواة ليرمي ابليس بالجمرات (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” طريف يوثق لحظة قيام أحد الحجاج برمي الجمرات اليوم خلال أدائه مناسك الحج. وظهر الحاج في الفيديو مرتدياً جلباباً ازرق اللون يقفز من الخلف للأمام ويُكبر بصوت عالٍ خلال إلقاء الجمرات ما دعا الحجيج من زملائه لمطالبته بالهدوء خلال قيامه بالعملية.

فيما سخر موثق الفيديو مازحاً في نهايته قائلاً “يا ويلك يا إبليس ويلاه” في إشارة للقوة والحماس التي يُلقي بها الحاج جمراته.

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