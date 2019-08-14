شاهد... رجل فاجأ الجميع واظهر قوته الخارقة للطبيعة بايقافة لشاحنة عملاقة بيدية العارية كادت ان تفتعل حادث "فيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل وهو يحاول إيقاف شاحنة عملاقة بيديه منعا من اصطدامها بسيارات متوقفة. المقطع المصور جرى تصويره من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في موقف السيارات، في إحدى ضواحي موسكو.

ويظهر الفيديو رجلا وهو يحاول إيقاف الشاحنة الضخمة من الاصطدام بمجموعة من السيارات المتوقفة، ومحاولا إبعادها عن سيارة فارهة من نوع “بورش”، لينجح بنهاية الأمر في إيقاف الشاحنة ومنعها من الاصطدام بالسيارات.

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