شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... حاولو التقاط صورة تذكارة رائعة ولكنهم وقعو في الفخ وسقطت العروس (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية مقطع فيديو لعدد من اللقطات الطريفة لعروس لحظة سقوطها في الماء بينما كانت تحاول التقاط صور مميزة لحفل زفافها على “جي سكي”.
وصعدت العروس التى تدعى ” آيلي ريرسون” من واشنطن، إلى الجزء الخلفي للجي سكي على شاطئ كانكون بالمكسيك، وبينما تستعد لالتقاط عدد من الصور لها برفقة عريسها سقطت في الماء على الفور. وذكرت الصحيفة أن العروس كانت تبدو غير منزعجة من المحنة وأثار الموقف سخريتها وضحكها.
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